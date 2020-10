Over 150 minkbesætninger svarende til flere end 1,5 millioner mink skal aflives på grund af coronasmitte.

Fødevarestyrelsen så sig torsdag nødsaget til at tilkalde politiet for at få adgang til en farm i Gjøl i Nordjylland. Avleren ville ikke lukke ansatte i styrelsen ind, så de kunne aflive hans mink.

Ejeren havde i forvejen sagt til TV2 Nord, at Fødevarestyrelsen måtte tvinge sig adgang, hvis de ville ind og aflive dyrene. Han er utilfreds med den kompensation, han og andre minkavlere er stillet i udsigt.

Da politiet dukkede op, rettede ejeren dog ind.

Erik Jepsen, specialkonsulent hos Fødevarestyrelsen, siger, at man derfor kom i gang med aflivningerne lidt senere end planlagt.

- Han ville i første omgang ikke lukke os ind. Derfor kunne vi ikke gå i gang som planlagt først på dagen, som vi gerne ville have gjort. Derfor bad vi politiet assistere os, siger han.

Nordjyllands Politi oplyser, at ejeren ikke fysisk modsatte sig aflivningen, og at man efter en dialog med minkavleren fik adgang.

Torsdag er Fødevarestyrelsen gået i gang med aflivninger af mink på grund af coronasmitte. Meldingen er nu, at flere end 150 besætninger skal aflives. Det svarer til over 1,5 millioner mink.

På 63 minkfarme er der konstateret coronasmitte hos dyrene, viser den seneste opgørelse. 50 farme er under mistanke.

Antallet af minkbesætninger, der skal aflives, er steget kraftigt den seneste tid.

Først varslede fødevareminister Mogens Jensen (S), at dyr på op mod 100 farme skulle aflives. Dernæst var meldingen fra myndighederne, at der var tale om cirka 150. Nu er meldingen altså, at endnu flere besætninger skal aflives.

Omkring 200 mand er involveret i arbejdet, som ventes at tage flere måneder.

