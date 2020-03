Skulle du forvilde dig ind i et storcenter i løbet af onsdagen, kan det være, du også ser en politibetjent.

Ordensmagten har nemlig sat ekstra mandskab ind for at patruljere i landets indkøbscenter og sikre, at de holder lukkede, som de skal.

Det fortæller vagtchefen ved Nordsjællands Politi, Rolf Hoffmann, til B.T.

»Jeg kan bekræfte, at vi har været til stede i flere storcentre i politikredsen. Der er mandskab i centrene over hele landet i dag for at hjælpe danskerne med at finde sig til rette i den nye virkelighed,« fortæller han.

Butikkerne i Aalborg Storcenter er lukket ned med skodder, onsdag den 18. marts 2020. Regeringen meddelte tirsdag at natklubber, fitnesscentre, frisører, storcentre og en række andre butikker som følge at COVID-19 skal holde lukket fra onsdag kl.10. Fødevarebutikker er undtaget, oplyser statsministeren. På billederne er der kunder fra Bilka Storcenter og et apotek der holder åbent.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Butikkerne i Aalborg Storcenter er lukket ned med skodder, onsdag den 18. marts 2020. Regeringen meddelte tirsdag at natklubber, fitnesscentre, frisører, storcentre og en række andre butikker som følge at COVID-19 skal holde lukket fra onsdag kl.10. Fødevarebutikker er undtaget, oplyser statsministeren. På billederne er der kunder fra Bilka Storcenter og et apotek der holder åbent.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Statsminister Mette Frederiksen var meget klar i mælet, da hun onsdag aften præsenterede en række nye tiltag, der skal hindre spredningen af coronavirus.

»I skal lukke nu,« lød beskeden, der især ramte hårdt for frisører, caféer, restauranter og storcentre, som fik besked på at lukke fra og med onsdag klokken 10 som følge af coronakrisen.

Påbuddet gælder frem til 30. marts.

Rigspolitichef Thorkild Fogde supplerede ved at sige, at der ville vanke bøder til butikker, der trodsede forbuddet mod at holde åbnet, Det sammen gælder for borgere, der overtræder forbuddet mod at samles mere end ti personer ad gangen.

Alle storcentre holder lukke fra og med onsdag formiddag på grund af corona-krisen. Her butikkerne i Aalborg Storcenter. Foto: Henning Bagger Vis mere Alle storcentre holder lukke fra og med onsdag formiddag på grund af corona-krisen. Her butikkerne i Aalborg Storcenter. Foto: Henning Bagger

»Der kommer et bødeniveau, som vil ramme folk, hvis de ikke retter sig efter retningslinjerne,« sagde han.

Ifølge sn.dk måtte områdebetjenten i Halsnæs Kommune, Søren Blach, onsdag formiddag lukke flere butikker i butikscentret i Noord i Frederiksværk, fordi butikkerne alligevel holdt åbent.

»Ingen er vant til at stå i den her situation, og der har været opstået noget forvirring om de signaler og retningslinjer, der er sendt ud. Det er der styr på nu, og alle tager ansvar for, at tingene foregår, som de skal, siger Kathrine Heiberg, administrerende direktør i Reteam Group, der ejer og administrere i Noord, til avisen.

Vagtchefen ved Nordsjællands Politi understreger, at alt foregår i god ro og orden, og at politiet hjælper centre og butiksejere til at gøre det rigtige.

»Der opstår mange dilemmaer og tvivlsspørgsmål. Vi er ude i hele landet i dag for at hjælpe danskerne med at forstå den nye lov og se, hvordan den bliver overholdt,« siger Rolf Hoffmann.

»Vi har ikke bødeblokken fremme i dag. Vi klarer det med et smil,« understreger han.