Nu er der valgt to steder, hvor de mange aflivede mink kan begraves. Dermed bekræftes B.T.s informationer om, at man er nødsaget til at begrave dyrene i massegrave.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Helt konkret bliver de gravet ned på militære områder i Karup og Holstebro.

Begge steder har Miljøstyrelsen sikret, at der ikke er risiko for drikkevand, fredninger og beskyttet natur, står der i pressemeddelelsen.

Her ses Walther Christiansen tage afsted med sine raske mink. Nu har Miljøstyrelsen fundet sted, hvor minkene kan begraves. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Her ses Walther Christiansen tage afsted med sine raske mink. Nu har Miljøstyrelsen fundet sted, hvor minkene kan begraves. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

Men da der indtil videre er aflivet 1,9 mio. kr. mink, står politiet med en stor udfordring med at sikre steder at begrave de mange aflivede dyr.

Derfor kan det blive nødvendigt at grave yderligere huller andre steder også.

»Vi står med en stor logistisk udfordring, når vi skal bortskaffe så store mængder aflivede dyr på meget kort tid,« siger politiinspektør Uffe Stormly, leder af National Operativ Stab til politi.dk og tilføjer:

»Hensynet til folkesundheden har gjort det nødvendigt at aflive dyrene meget hurtigt, og derfor er vi nødt til at grave nogle af dem ned. Men det gør vi på en måde, så der ikke er nogen risiko for det omkringliggende samfund.«