Politiet var søndag aften tilstede på Torvegade i Varde. Det skyldes et stort slagsmål.

Det oplyste Syd- og Sønderjyllands Politi ved 20.10-tiden på Twitter. Her skrev de blandt andet, at flere personer havde været involveret.

Ordensmagten tilføjede, at en personbil og to scootere var kørt fra slagsmål.

Personerne i bilen har politiet fået fat på. Det oplyser Carsten Høj, der er vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, til B.T.

Varde. Vi er på vej til Torvegade i Varde, hvor vi har fået anmeldelse om slagsmål. Flere personer involveret. En personbil og to scooter er kørt fra stedet. Hvis du har overværet slagsmålet eller oplysninger der kan belyse hvad der er sket, så ring 114. Vagtchefen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) May 10, 2020

»Vi har fat i personbilen, og de skal hjælpe os med at belyse, hvad der helt præcist er sket.«

Han tilføjer, at slagsmålet nu er slut, og at politiet er på stedet for at sikre ro og orden. Carsten Høj siger, der var tale om et lokalt slagsmål.

Personerne, der kørte væk på scootere, er endnu ikke fundet.

Syd- og Sønderjyllands Politi skrev tidligere, at man skulle ringe 114, hvis man havde set slagsmålet.