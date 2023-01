Lyt til artiklen

Det er ikke kun udbrændte heksehyl og andet brugt fyrværkeri, folk finder her få dage efter nytårsaften.

Politiet har de seneste dage fået flere henvendelser fra borgere, der har fundet fyrværkeri, som slet ikke er eksploderet, skriver TV 2 Øst.

Og i nogen tilfælde er der tale om ulovligt fyrværkeri som chrysantemumbomber.

Ifølge døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er der mandag dukket genstande op i både Sakskøbing og i Dianalund, der potentielt kunne være ubrugt fyrværkeri, skriver det regionale medie.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi opfordrer til, at man ikke selv samler fyrværkeriet op.

»Hvis du finder noget, så undgå så vidt muligt at røre ved genstandene. Men tag eventuelt et billede og kontakt politiets servicecenter på telefonnummer 1-1-4 for nærmere vejledning,« lyder det fra politikredsen til TV 2 Øst.

Hvis du ikke har brugt al dit fyrværkeri i år, er det tilladt at gemme det til næste års fyrværkerisæson, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Men man må højest opbevare 5 kilo NEM. NEM står for Netto Eksplosivstof Mængde og angiver, hvor meget krudt der er i fyrværkeriet. NEM-vægten skal stå på fyrværkeriet.