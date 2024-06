En strid mellem dyreaktivister og et museum i Aarhus har beskæftiget politiet i hundredvis af timer.

Det seneste halvandet år har politiet brugt 600 timer på at behandle anmeldelser af sager, hvor Molslaboratoriet på den ene eller anden måde har været involveret.

Sådan lyder Østjyllands Politis skøn, skriver TV 2 Østjylland.

600 timer svarer til 75 almindelige arbejdsdage.

Politianmeldelserne er blevet foretaget af henholdsvis dyreaktivister og Naturhistorisk Museum Aarhus, der står bag Molslaboratoriet.

Laboratoriet er en del af et forskningsprojekt, hvor man ser på, hvordan heste og kvæg klarer sig uden hjælp fra mennesker.

Museets anmeldelser handler om ulovlig fodring af dyrene, chikane af medarbejdere samt hærværk.

Omvendt mener dyreaktivisterne, at dyrene udsættes for vanrøgt.

Foruden de 600 timers behandling kommer også de mange timer, der er brugt på patruljer frem og tilbage fra området.

Politiet tager jævnligt derud, skriver mediet.

Bo Skaarup, der er direktør for museet, siger, at tallene er nye for ham, men at det ikke er overraskende.

- Det her har stået på i over tre år, og det er simpelthen ikke en holdbar situation. Det er en urimelig belastning af offentlige midler og af museets ressourcer, siger han til TV 2 Østjylland.

Hans estimat er, at museet har brugt cirka lige så mange timer på at indsamle oplysninger og anmelde episoder, som politiet har brugt på at behandle sagerne.

Bo Skaarup erkender, at en løsning ville være at anmelde færre sager.

Men han holder fast i at gøre det, fordi det er hans ret at drive et museum, siger han.

- Lovgivningen skal respekteres, og vejen frem må være, at der er sager, der kommer for retten, for der er ikke præcedens på området. Og det tager desværre lang tid.

Ifølge ham har politiet opfordret til at anmelde alle episoder.

/ritzau/