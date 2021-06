Selvom sommervarmen giver dig lyst til at drikke en øl ved vandet og skråle med på dine yndlingssange, så skal du forsøge at tage hensyn til dem, som ikke er med til fest.

Københavns Politi oplever nemlig, at især grønne områder og steder med udsigt til lidt vand er tilflugtsstedet for hungrende festglade og deres højttalere. Og det kan være til gene for dem, der ikke er med til festen.

»København er rekreativ med mange åndehuller og er lavet til kunne samle mange mennesker,« fortæller ledende politiinspektør Peter Dahl fra Københavns Politi.

Derfor opfordrer politiet folk til at holde fest på en måde, hvor alle kan holde ud at være både til og omkring den.

Vi har ikke en politimand til hver eneste soundbox. Derfor skal folk vise hensyn, når de holder fest. Peter Dahl, ledende politiinspektør i Københavns Politi

At gribe telefonen og ringe ind til politiet er ikke nødvendigvis den første løsning, men det kan dialog være.

»Det kan være nogle gange være nok at åbne vinduet og bede folk om at skrue ned. For det kan være ren ubetænksomhed, at folk bliver ved med at spille høj musik, når de har nogle øl indenbords,« siger Peter Dahl.

Og selvom det i situationen bliver vurderet, at politiet er den bedste løsning, er det ikke lig med, at politiet kommer til at udskrive bøder, eller at rykker ud.

Hvis politiet bliver kaldt ud til alvorlig kriminalitet, vil det nemlig blive prioriteret højere. Men hvis politiet vælger at rykke ud, beder betjentene i første omgang de festende om at skue ned for musikken.

Dem, der ikke er med på den, kan i værste tilfælde både få en bøde og få konfiskeret deres soundboks.

Hvad synes du om, at politiet kan blande sig i, hvor høj musikken må være til en fest?

Københavns Politi rykker oftest ud til Islands Brygge, Nørrebroparken og Kongens Have, men i virkeligheden varierer det fra 'weekend til weekend', som politiinspektøren udtrykker det.

Og i Københavns Kommune har man valgt at skærpe støjreglerne netop ved Islands Brygge, Nørrebroparken, men også i Fælledparken.

Her skal elektronisk forstærket musik slukkes klokken 20 på hverdage, søndage og helligdage. Fredag og lørdag kan musikken være tændt til klokken 22. Men selvom der er regler, håber politiet, at folk vil hjælpe med at holde god stemning:

»Vi har ikke en politimand til hver eneste soundboks. Derfor skal folk vise hensyn, når de holder fest,« slutter Peter Dahl.