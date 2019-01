Den kommende uge vil politi over hele landet holde ekstra øje med trafikanter på to hjul.

Politiet vil nemlig gennemføre en landsdækkende og målrettet indsats mod cyklister og knallertkørere.

Indsatsen sker i lyset af, at 27 cyklister og 9 knallertførere dræbt blev i trafikken, og 766 cyklister og 292 knallertførere kom til skade i trafikken i 2017.

»Vi arbejder generelt på at nedbringe dødelighed og antallet af tilskadekomne i trafikken. Samtidig viser det sig, at en væsentlig andel af de tilskadekomne ofte er cyklister. De har igen beskyttelse på, og de er fuldstændig - nøgne i gåseøjne - når de er i trafikken,« siger Christian Berthelsen, der er politiassistent ved Rigspolitiets færdselsafdeling.

Politiet gennemfører i uge 4 en målrettet indsats mod cyklister og knallertkørere, der af og til tager unødvendige chancer i trafikken og bryder færdselsloven til gene for andre trafikanter og med risiko for ulykker. Foto: Kristoffer Juel Poulsen

Kontroller vil primært blive udført af færdselspolitiet, men beredskabet vil også være ekstra opmærksom, og her gælder det særligt cyklisterne.

»Vi ser primært cyklister, der bevæger sig hensynsløst rundt i trafikken. Vi ser dem cykle i fodgængerfeltet, mod færdselsretningen og cykle over for rødt. Det er utrygt for andre trafikanter, og cyklister selv bliver udsat for uheld,« siger Christian Berthelsen.

Og særligt er der én farlig handling, som politiet bakser med at få cyklisterne til at droppe.

»Sidste år havde vi en stor overvægt i antal af cyklister, der bruger mobilen. Det har vi også fokus på,« siger Christian Berthelsen.

Hvis cyklister og knallertførere blivet taget i at køre hensynsløst, vil det variere, hvad straffen bliver.

»Det kommer an på, hvad man gør. Den mindste bøde, du kan få, er på 700 kr. for at cykle over et fodgængerfelt, mens det koster 1.000 kroner at rode med sin mobil og køre overfor rødt,« siger Christian Berthelsen.

Kontrollen bliver ført på alle tider af døgnet, understreger han og deler opfordring:

»Jeg vil opfordre folk til at bruge cykelhjelm. Det kan redde liv, og samtidig vil jeg opfordre til, at man tager hensyn og er opmærksom,« siger Christian Berthelsen.