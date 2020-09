Den seneste tid har der været adskillige tilfælde af en helt særlig type indbrud, hvor professionelle tyve bryder ind i håndværkerbiler og stjæler dyrt værktøj.

Indbruddene kommer i bølger, og tyvene flytter sig ofte fra by til by, så nu frygter Nordjyllands Politi, at en regulær indbrudsbølge kan være på vej til deres egn.

Det skriver Nordjyske, som oplyser, at sidste bølge af ovenstående type indbrud i Nordjylland var i maj, hvor der i løbet af få dage blev brudt ind i over 20 varebiler.

Denne gang vil Nordjyllands Politi dog være forberedt, hvis bølgen rammer hos dem.

»Vi vil forsøge at spænde ben for dem, og derfor vil vi gerne opfordre borgerne til at være ekstra opmærksomme i den kommende tid,« siger politikommissær Henrik Taagaard fra Det Kriminalpræventive Sekretariat hos Nordjyllands Politi til Nordjyske.

Politiet opfordrer i den forbindelse borgerne på at være ekstra opmærksomme på mistænkelige biler og personer, som lusker rundt i deres nabolag.

Der arbejdes ud fra den teori, at tyvene undervejs gemmer tyvekosterne i rundt omkring - eksempelvis ved at grave dem ned i skoven.

Derfor opfordres borgerne også til at være særligt opmærksomme på, om de ser noget usædvanligt i deres lokalområde. Ser man eksempelvis en presenning i skovbunden eller et hul et sted, hvor det ikke plejer at være, må man gerne kontakte politiet, lyder det.

Midt- og Vestjylland hårdt ramt

Den seneste tid har særligt det midtjyske været ramt af indbrud i håndværkerbiler. Onsdag var det Skive-egnen, natten til torsdag var det Viborg-egnen og senest er denne type indbrud sket i Ringkøbing.

Jesper Brøndum fra Viborg Lokalstation oplyser til TV Midtvest, at fremgangsmåden altid er den samme - gerningsmændene laver 30x30mm i sidedøren, hvorefter de kan åbne døren.

Tyvene er bevidst gået efter håndværkerbiler, hvorfra de stjæler el-værktøj.

I juni kunne mediet berette om intet mindre end 50 nyt tilfælde af denne type indbrud i Midt- og Vestjylland.