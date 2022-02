Efterforskere ved Københavns Politi fandt i forbindelse med en ransagning af Bettina Jensens lejlighed i december 2018 nogle håndskrevne noter.

Indholdet har senere vist sig at være nærmest profetisk.

Bettina Jensen er tiltalt for bestikkelse, og sagen kører i disse uger i Københavns Byret.

Mistanken er, at den tidligere chef i politiet har modtaget 790.250 kroner af sin konsulent-veninde Mariann Færø som tak for de millionopgaver, Færø fik i Rigspolitiet.

Forfatteren til noterne er Bettina Jensen, og de giver et unikt indblik i nogle af de tanker, hun gjorde sig, da hun fik at vide, at hun var meldt til Københavns Politi af Rigspolitiet.

Øverst på noterne har Bettina Jensen skrevet 'forbrydelser i offentlig tjeneste'. Efterfølgende har hun undersøgt forskellige paragraffer for strafferammer og forældelsesfrister.

Det konkrete indhold vender vi tilbage til.

B.T. har fået tegnet Bettina Jensen fra retssagen. (tegner: Anne Gyrite Schütt)

For at forstå tilblivelsen af noterne skal vi skrue tiden tilbage til februar 2017.

Bettina Jensen, der er afdelingschef i Rigspolitiet, fyres på grund af B.T.s afdækning af brud på udbudsreglerne og en konkret mistanke om vennetjenester og overbetaling af konsulenterne Mariann Færø og Christine Thorsen.

Konsulenterne fik på blot tre år udbetalt 20 millioner kroner, og specielt udbetalingerne til Mariann Færø vækker opsigt. På blot et halvt år fik hun udbetalt 4,6 millioner kroner.

Kort efter fyringen kommer det økonomidirektør i Rigspolitiet Thomas Østrup for øre, at Bettina Jensen muligvis har shoppet pelse og købt skønhedsoperationer sammen med Mariann Færø.

Derfor politianmelder han Bettina Jensen.

Ifølge Bettina Jensens forklaring i retten anede hun ikke, hvad hun var politianmeldt for, før der kom en formel sigtelse for bestikkelse 20. december 2018.

Derfor skrev hun nogle mulige scenarier ned på papir under overskriften 'Forbrydelser i offentlig tjeneste', har hun forklaret.

I noterne har hun undersøgt forskellige paragraffer i straffeloven, som dækker over bestikkelse, tjenesteforsømmelse, underslæb, bedrageri og mandatsvig.

En af paragrafferne er straffelovens § 144, den såkaldte bestikkelsesparagraf. Her har hun skrevet strafferammen på seks år ned og forældelsesfristen, som er på ti år.

Mariann Færø er sammen med Bettina Jensen hovedperson i bestikkelsessag. Foto: Fra TV3 'Købmænd på første klass

Den står allerøverst på noterne.

Desuden fandt politiet også nogle udprint af straffeloven.

Her har Bettina Jensen highlightet § 81 stk. 2 og 3.

Det er to paragraffer, som beskriver den skærpende omstændighed, det er, hvis overtrædelser er gjort 'af flere i forening' og er 'særligt planlagt'.

Det er netop anklagemyndighedens opfattelse: At bestikkelsespengene er aftalt med konsulenten Mariann Færø.

Få overblik over sagen her Siden 2016 har B.T. afdækket, hvordan Bettina Jensen som magtfuld chef for Koncernservice i Rigspolitiet hyrede tre konsulenter for 43,3 millioner kroner på blot tre år fra 2011 til 2013. De tre konsulenter er Mariann Færø (10,5 millioner kroner), Christine Thorsen (9,6 millioner kroner) og Christian Behrens fra firmaet Konsulentgruppen Strandgade (23 millioner kroner). Opgaverne kom ikke i udbud, og store udbetalinger på få måneder førte til mistanke om overbetaling og vennetjenester. Bettina Jensen blev i februar 2017 fyret og politianmeldt som konsekvens af mistanken om vennetjenester og brud på udbudsloven. Kort efter – i marts 2017 – viste en rapport, at Rigspolitiet i flere år havde set stort på udbudsloven, når konsulenter skulle hyres. Senere viste yderligere en rapport fra revisionsselskabet PwC, at Rigspolitiet havde problemer med udbudspligten ved indkøb for 2,5 milliarder kroner i perioden fra 2013 til 2016. I november 2020 kunne B.T. så afdække, at Bettina Jensen modtog 790.250 kroner af Mariann Færø på sin private bankkonto. Ifølge Rigspolitiets mistanke som modydelse for de opgaver for 10,5 millioner kroner, som Mariann Færø fra 2011 til 2013 fik af Rigspolitiet og Bettina Jensen. Ud over pengeoverførsler har Bettina Jensen og Mariann Færø udvekslet pelse og skønhedsoperationer under mistænkelige omstændigheder. I marts 2021 blev der så rejst tiltale mod både Bettina Jensen og Mariann Færø efter straffelovens paragraf om bestikkelse. Strafferammen er op til seks års fængsel.

Selv om Bettina Jensen altså i retten har forklaret, at hun ville opridse nogle mulige scenarier for sigtelser, vækker noterne undren hos anklagemyndigheden.

Senioranklager Søren Harbo har med sine spørgsmål i retten udtrykt undren over, at Bettina Jensen – uden at ane, hvad hun er politianmeldt for – på den måde er i stand til at ramme plet i forhold til det, som anklagemyndigheden mener er hendes ugerning.

Næste retsmøde i sagen er 21. februar 2022.