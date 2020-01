Et område på Køge Havn er i dag omdannet til at være militært.

Det skyldes, at der på havnen er placeret en container fuld af ammunition. Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet ønsker ikke at svare uddybende på, hvad containeren indeholder af våben, ej heller hvor mange våben det drejer sig om.

»Vi vil ikke svare på, hvad der er i. Hvorfor fortæller vi det så, kan du spørge. Det står i loven, at vi skal informere om etableringen af et midlertidigt militært område, og især når det foregår på et område, der er civilt i det daglige.«

Det siger Martin Bjerregaard, som er kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi til B.T., og tilføjer, at området vil være militært i 24 timer frem fra kl. 12 den 2. januar.

Han forklarer yderligere, at det er forsvaret, der ejer containeren og dens indhold.

Som bekendt er det normalt politiet, der opretholder orden på gaderne, men når man etablerer et militært område, er det i stedet forsvaret, der har myndigheden og kommandoen over det gældende område.

Området, der fra kl. 12 vil være militært, er, ifølge Martin Bjerregaard ikke et område, man normalt ville færdes i som borger i Køge og omegn. Det er nemlig i forvejen afspærret og ligger i et industriområde på Køge Havn.

Om containeren har Midt- og Vestsjællands Politi ikke meget at sige, men Martin Bjerregaard forklarer, at containeren er placeret på havnen, for at den let kan samles op af et skib.

Og det er ikke ligefrem hver dag, det sker, at man decideret etablerer et midlertidigt militært område:

»Det er første gang, jeg oplever det her i politikredsen, så set med lokale øjne er det meget sjældent, men det sker fra tid til anden i Danmark,« siger Martin Bjerregaard.

Han forklarer desuden, at mange danske havne i forvejen har et militært område, det gælder eksempelvis i Korsør, men Køge Havn må altså nøjes med at have et militært område i et døgn.