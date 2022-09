Lyt til artiklen

Midt- og Vestsjællands Politi er massivt til stede ved Novo Nordisk i Kalundborg.

Det oplyser politiet.

De er blevet i tvivl om, hvad der er om bord på en lastbil, der skulle aflæsse varer hos medicinalgiganten, og derfor er de til stede med »en del patruljer« netop nu.

Thomas Kristensen fra politiets presseafdeling vil ikke gå i detaljer om, hvad der foregår, men han understreger, at de »ikke er bekymrede«. Han forklarer, at der nok bare har været tale om en misforståelse på grund af sprog.

Alligevel har de hundepatruljer og EOD, ammunitionsrydningstjenesten, på vej derud netop nu.

»Vi er nok i hvert fald til stede en times tid endnu,« siger han.

Novo Nordisk har valgt at evakuere medarbejderne.

»Vi kan bekræfte, at politiet er til stede på vores faciliteter i Kalundborg, og at medarbejdere bliver evakueret for en sikkerheds skyld. Vi afventer yderligere informationer,« oplyser Novo Nordisk' kommunikationschef Katrine Sperling.

