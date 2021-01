Da en borger i Tåsinge lørdag eftermiddag aflagde Bregninge Kirke et besøg, fik vedkommende sig noget af et chok.

Foran en af gravstenene var der et to meter langt hul, og på bunden kunne man ane en kollapset kiste.

»Det er rimeligt ubehageligt, og det er også derfor, jeg beder graveren kontakte politiet med det samme,« siger præst Per Aas Christensen til TV 2 Fyn, som også fortæller at det er fremmede, der står bag hullet.

Han uddyber, at han aldrig har set noget lignende.

Det to meter lange hul er gravet på en af gravstederne. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Det to meter lange hul er gravet på en af gravstederne. Foto: presse-fotos.dk

Fyns Politi modtog Per Aas Christensens anmeldelse klokken 15.55, og der er endnu ikke noget nyt i sagen.

»Vi ved endnu ikke, hvem der har gjort det. Ingen har set noget, og ingen ved noget,« siger Kenneth Taanquist, vagtchef Fyns Politi, til B.T.

Man forventer, at hullet er gravet natten til lørdag, men hvad formålet med det er, kan og vil politiet ikke gætte på.

»Der er gravet helt ned til kisten, som er cirka tre år gammel, så den er kollapset. Vi ved det ikke, men vi forventer ikke, at der er taget noget fra gravstedet,« siger han og fortsætter:

Bregninge Kirke i Tåsinge. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Bregninge Kirke i Tåsinge. Foto: presse-fotos.dk

»Vi har forsøgt hele dagen at finde vidner, vi har talt med pårørende og undersøgt gerningsstedet. Intet har givet os noget.«

Han og hans kolleger synes, det er en meget mystisk sag, fortæller han.

B.T. spørger Kenneth Taanquist, om det er set før i området. Han fortæller, at der for nogle måneder siden var et tilfælde, hvor nogen havde gravet hul ned til to urner på en kirkegård i Oure, der ligger cirka 20 kilometer fra Tåsinge.

Her havde gerningsmanden eller gerningsmændene heller ikke taget noget med sig.

Har du nogle oplysninger, der kunne være gavnlige for Fyns Politi, så kan du kontakte dem på telefon 114.