Siden torsdag har 79-årige Niels været savnet.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er derfor bekymrede for den ældre borger fra Næstved, som er forsvundet i det kolde vejr uden overtøj, mobiltelefon eller rollator.

»Vi har en frygt for, at han befinder sig ude i det her vejr uden overtøj,« lyder det fra vagthavende hos politiet.

På det sociale medie X deler politikredsen deres bekymring i en efterlysning med et billede af Niels.

Det er hjemmeplejen, som har kontaktet politiet. Niels er forsvundet fra midtbyen i Næstved.

Han beskrives som 170 centimeter høj med gråt hår og af almindelig bygning. Han har briller og muligvis kasket og skovmandsskjorte.

Har man set Niels, eller har man oplysninger i sagen, skal man kontakte politiet på 114.