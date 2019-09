Vestegnens Politi efterlyste torsdag eftermiddag en syv-årig dreng. Nu er der imidlertid godt nyt

'Hjalte er fundet i god behold og forenet med familien,' skriver politiet på twitter.

Den syvårige dreng udvandrede fra Albertslund Lilleskole i vrede efter en uoverensstemmelse, lød det tidligere fra vagtchefen på twitter.

Han forlod skolen omkring klokken 14.

Hans familie ledte selv efter ham i et stykke tid, inden de kontaktede politiet.

Politiet oplyser ifølge ritzau, at man havde droner oppe for at lede efter ham.

Politiet var samtidig ved at indsætte hunde i eftersøgningen.

Det skyldtes blandt andet, at området er med fodboldbaner, men også sheltere, hvor han kan have søgt ly for regnen.