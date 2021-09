Savner du en vielsesring? Og hedder din partner Hanne? Så vil politiet gerne høre fra dig.

Fredag udsendte politiet en efterlysning af ejeren til en ring i rød/hvidguld.

'Vi har fået den indleveret af en borger, der fandt den på en bænk i Hareskoven i Furesø Kommune for to uger siden', lyder det i et tweet fra Nordsjællands Politi.

Inde i ringen står navnet 'Hanne' indgraveret, og derfor må det være Hannes bedre halvdel, der har mistet sin ring.

I ringen er der også indgraveret en dato, men hvilken dato det drejer sig om, holder politiet for sig selv for nu.

Det er nemlig 'adgangskoden', så politiet kan sikre sig, at det er den rigtige person, der får ringen med sig.

Hvis du ved, hvem ejeren er, så send en mail til nsj@politi.dk eller ring på telefon 114.