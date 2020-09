Midt- og Vestjyllands Politi er mandag ude og efterlyse en mørk Audi A6 Allroad model 2006.

Bilen har nemlig vist sig interessant i forbindelse med efterforskningen af en række indbrud i varebiler de seneste par uger.

Intet mindre end 79 indbrud i varebiler har der været i Jylland de seneste to uger. 43 af disse i Midt- og Vestjyllands politikreds, oplyses det i en pressemeddelelse.

Audien sættes blandt andet i forbindelse med et tyveri i Roslev, som fandt sted natten til tirsdag 1. september og til et tyveri i Stoholm natten til torsdag 3. september.

Bilen blev også set den 12. juni under et tyveri i Varde og kan have danske eller udenlandske nummerplader på.

Midt- og Vestjyllands Politi vil derfor meget gerne høre fra folk, som kan hjælpe dem på sporet af den mørke Audi Allroad model 2006 magen til den på billedet – altså en bil, der er grå omkring skærmkanter og på kofangeren.

Ligeledes hører politiet gerne fra folk, som observerer noget mistænkeligt omkring parkerede varebiler.

Du kan rette henvendelse til Midt- og Vestjyllands Politi på 114.

Organiserede kriminelle bagmænd

Politiet vurderer, at det er organiserede kriminelle, som står bag en stor del af indbruddene i varebiler.

»Vi oplevede et lignende raid i uge 25 og 26 med samme fremgangsmåde,« fortæller politikommissær Poul Fink fra Midt- og Vestjyllands Politis centrale efterforskning i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Og så er gerningsmændene meget mobile og bevæger sig fra by til by på langs og tværs af Jylland og Fyn.«

Gerningsmændene til den seneste stribe indbrud har typisk lavet et lille hul omkring låsen. Indbruddene sker oftest i de sene aftentimer og om natten, og oftest er der forsvundet værktøj for mellem 30.000 og 50.000 kroner.