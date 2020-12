Politiet efterlyser en 8-årig pige. De mistænker moderen for at have bortført sin datter.

Mandag 28. december ved middagstid forsvandt en 8-årig pige ved navn Liana Rachel Larsen fra sin fars adresse på Bagsværdsvej i Bagsværd. Angiveligt gik pigen af sig selv fra adressen og er siden er forsvundet.

Københavns Vestegns Politi formoder, at pigen er i sin mors varetægt, og at moderen vil forsøge at tage barnet med til Israel, selvom hun ikke længere har forældremyndighed over pigen, skriver de i en pressemeddelelse.

8-årige Liana Rachel Larsen. Foto: Københavns Vestegns politi Vis mere 8-årige Liana Rachel Larsen. Foto: Københavns Vestegns politi

Vicepolitiinspektør Charlotte Skovby udtaler til B.T.:

»Der er et barn, der er forsvundet fra sin bopæl omkring frokosttid. Vi går ud fra, at det er barnets mor, der har hentet hende uden samtykke.«

Hun oplyser, at det er Liana Rachel Larsens far, der har eneforældremyndigheden. Politiet har flere grunde til, at de antager, det er moderen, der har taget pigen, men de vil ikke komme ind på hvilke.

»Når vi går ud og efterlyser med navn og billede, er det selvfølgelig fordi, vi gerne vil have fundet hende. Der er nogen, der savner hende,« tilføjer Charlotte Skovby.

Liana Rachel Larsen. beskrives som 140-150 cm høj og almindelig af bygning. Hun har mellemlangt brunt hår, store brune øjne og taler dansk. Da hun forsvandt, var hun iført hvid trøje, sorte bukser med lyserøde striber langs benene og sorte kondisko med farvet logo.

Den 8-åriges mor, Marianne Chatarin Levy, der er mistænkt for mulig børnebortførsel. Foto: Københavns Vestegns politi Vis mere Den 8-åriges mor, Marianne Chatarin Levy, der er mistænkt for mulig børnebortførsel. Foto: Københavns Vestegns politi

Hendes mor, som altså er mistænkt for mulig børnebortførsel, er den 47-årige Marianne Chatarin Levy.

Hun beskrives som 170 cm høj og almindelig af bygning. Hun har grønne øjne og langt sort hår.

Politiet formoder at Liana Rachel Larsen stadig er i Danmark, men har brug for offentlighedens hjælp til at lokalisere hende så hun kan vende sikkert hjem til sin far.

Har du kendskab til pigen opholdssted eller øvrig info i sagen, så kan du døgnet rundt ringe til Københavns Vestegns Politi på 43861448.

Du kan også skrive til B.T.-journalist Kristian Nygaard på krdn@bt.dk.