Midt- og Vestjyllands politi efterlyser 43-årige Giselle Claudia Webber.

Det skriver de på Twitter.

Giselle Claudia Webber skule været gået fra sit hjem i Ikast i nedtrykt sindstilstand.

Derudover oplyser politiet, at Giselle Claudia Webber skulle være cirka 170 centimeter høj, almindelig af bygning og have mørkt bølget hår med et pandehår.

I forhold til påklædning skulle hun være iført en laksefarvet termoheldragt, og så skulle hun have medbragt en brun damecykel med en stort/gul børneafhænger.

Dertil oplyser politiet, at du skal ringe på 114, hvis du har set noget til Giselle Claudia Webber.