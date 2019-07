Københavns Politi fik kl. 15.30 en anmeldelse om et skyderi på Vølundsgade på Nørrebro.

»Vi er derude relativt kort tid efter anmeldelsen og træffer hverken tilskadekomne eller forurettede,« siger Henrik Stormer, vagtchef ved Københavns Politi, og fortsætter:

»Men vi er til stede på området og er ved at lave nogle tekniske undersøgelser.«

Han fortæller desuden, at politiet har fundet et patronhylster på stedet.

Her ses politiet i færd med at undersøge området ved Tagensvej og Vølundsgade, efter de har fået anmeldelse om et skyderi. Foto: Byrd / Mikkel Johansen

Det er dog ikke fastslået, at det stammer fra det anmeldte skyderi.

»Om patronhylstret er fra et tidligere skyderi eller fra det anmeldte, skal være usagt, men det er nu nok fra det her,« siger Henrik Stormer og fortsætter:

»Vi har snakket med anmelderen, men jeg ved endnu ikke, hvad forhøringen har tilvejebragt.«

Skyderiet er mere præcist foregået tæt på den strækning, hvor Vølundsgade og Tagensvej krydser hinanden.