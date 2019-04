Københavns Politi er i gang med at efterforske den tragiske ulykke, der lørdag aften kostede en 31-årig kvinde livet, da hun blev ramt i hovedet af et gyngestativ.

Og politikredsen udelukker ikke, at der kan være sket et strafbart forhold:

»Jeg fik i går at vide, at der havde været en henvendelse til afdelingskontoret omkring, at der har været bevægelse i gyngestativet. Herefter tog vi kontakt til producenten, og de sagde, at de gerne ville komme ud og se til det, men at vi ikke skulle være bekymrede, da det er normalt, at det bevæger sig lidt,« siger vicepolitiinspektør Claus Bardeleben i en pressemeddelelse.

B.T. kunne søndag afsløre, at boligselskabet Baldersbo, der ejer legepladsen, før ulykken havde modtaget i hvert fald én henvendelse fra en borger, der bekymrede sig om, at gyngestativet bevægede sig for meget.

»Jeg har bedt om en redegørelse fra min kollega i afdelingskontoret, og så vil vi selvfølgelig undersøge, hvad der er op og ned i sagen,« oplyste direktør i Baldersbo, Søren B. Christiansen, søndag.

Det er firmaet Ludus, der har leveret legepladsen til boligselskabet i Ballerup, og mandag formiddag oplyser ejeren af Ludus til B.T., at man ikke har yderligere kommentarer.

»Vi er dybt rystede over ulykken, men jeg har ikke yderligere kommentarer. Vi afventer politiets undersøgelse,« oplyser Steen Bischoff Møller, der ejer firmaet.

Det er endnu uvist, hvad der lige præcis skete i forbindelse med ulykken lørdag aften.

Hvad man ved er dog, at den 31-årige kvinde var gæst til en 75-års fødselsdag, og at hun sad eller netop havde siddet i en såkaldt redegynge, da ulykken skete.

Kvinden blev ramt i hovedet af gyngestativet, og da politiet ankom til stedet, var hun allerede afgået ved døden.

Efter dødsulykken har Baldersbo valgt at spærre alle deres gyngestativer af, indtil eksterne undersøgelser kan påvise, at de er sikre.

Gyngestativet blev sat op i september 2018.