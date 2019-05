Radioværterne Rasmus Bruun og Frederik Cilius blev i marts måned politianmeldt af influenceren Amalie Have for at have chikaneret hende. Nu har politiet truffet en afgørelse i sagen, som giver medhold til de to radioværter.

Politiet har nemlig besluttet, at efterforskningen mod de to radioværter er standset, hvorfor der ikke vil ske yderligere i sagen.

Det bekræfter Frederik Cilius over for B.T.

'Jeg kan bekræfte, at politiet har standset efterforskningen, fordi de ikke finder grund i anklagen, og jeg kan også bekræfte, at det ikke kommer som nogen overraskelse for mig', skriver Frederik Cilius, der ikke har yderligere kommentarer, i en sms til B.T.

Frederik Cilius (tv.) skriver til B.T., at han ikke er overrasket over afgørelsen i sagen. Foto: Sofie Mathiassen

Anklagen gik på, at den 22-årige influencer og aktivist, Amalie Have, følte sig chikaneret i perioden 12. februar 2019 til 11. marts 2019.

Chikanen gik på, at Amalie Have modtog flere opkald om dagen fra de to radioværter. Derudover har hun også følt sig chikaneret over, at radioværterne har viderebragt billeder og videoer fra influencerens Instagram-profil.

Rasmus Bruun og Frederik Cilius fra programmet 'Den Korte Radioavis'' ville i den ovenstående periode gerne have Amalie Have i tale, efter hun kritiserede Lukas Graham for at udgive et cover af den voldsanmeldte rapper XXXTentacions nummer 'Sad'.

Kritikken beskrev de to radioværter som 'dobbeltmoralsk', fordi Amalie Have selv havde en playliste på streamingstjenesten Spotify, hvor voldsanmeldte rappere optrådte.

Karakteren Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm (Frederik Cillius) og Rasmus Bruun sendte 'Den Korte Radioavis' for første gang i 2015. Foto: Linda Kastrup

Radioværterne fik aldrig svar fra Amalie Have, og til sidst endte det altså i en politianmeldelse fra Amalie Have.

Men Københavns Politi begrunder deres beslutning med, at de ikke finder de pågældende videoer med udtalelser af sådan en karakter, at de er omfattet af straffelovens § 267, stk. 1, om ærekrænkelse.

Derudover lægger Københavns Politi vægt på, at der ikke benyttes billeder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden, jf. straffelovens § 264 d. Begrundelser, som radioprogrammet 'Det, vi taler om' læste højt og diskuterede i deres program udsendelse fredag.

Hos ledelsen i Radio24syv er man også tilfreds med, at sagen nu synes at have fået sit punktum.

»Jeg tror på, at politiet har foretaget den rigtige beslutning. Men det er ikke sådan, at der spreder sig en form for lettelse hos os. Allerede fra start af havde vi en fornemmelse af, at den her sag ikke ville få ben at gå på,« siger Mikael Bertelsen, programchef hos Radio24syv, til B.T.

Han tilføjer endvidere:

»Når man går ud og debatterer offentligt, så er det jo en hård kontaktsport. Men jeg synes, den her sag har været meget 1:1. Den har været klar, og jeg synes ikke, der har været noget at komme efter fra vores side af.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Amalie Have. Hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.