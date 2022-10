Lyt til artiklen

Mange mener, at det er vigtigt med nærpolitistationer, da det giver en vis tryghed i lokalsamfundet.

Og indvielsen af nærpolitistationen i Asnæs fik ikke for lidt, da daværende justitsminister Nick Hækkerup (S) og borgmester i Odsherred Kommune Karina Vincentz (lokalliste) var til stede sammen med både musik og pølsevogn til de fremmødte. Det kostede nemlig tusindvis af kroner.

Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af en aktindsigt.

For Midt- og Vestsjællands Politi endte samlet set med at bruge 88.345 kroner på åbningsfesten for nærpolitistationen i Asnæs. Heraf gik 56.187 kroner alene til leje af en pølsevogn.

En søgning på Google viser, at man kan leje en pølsevogn med alt man kan spise for 20 personer for under 3-4.000-

De 88.345 kroner dækker også over leje af kaffevogn til 4.000 kroner. 8.032 kroner gik til levering af sodavand og andre drikkevarer og Sjællands Politiorkester blev betalt 6.250 kroner for at spille til indvielsen.

Og det er langt fra den eneste politistation, som har brugt store summer på en indvielse.

Midt- og Vestjyllands Politi brugte 15.655 kroner på åbningen af en nærpolitistation i Struer.

Nordjyllands Politis samlede udgifter for åbningsfesterne for politistationerne i Aars og Brønderslev endte på 64.966 kroner Heraf er der brugt 12.515 kroner på slik og slikkepinde til begge fester og 23.686 kroner på en pølsevogn til åbningsfesten i Brønderslev.

»Jeg vidste så ikke, at der har været en pølsevogn til åbningen i Asnæs, som åbenbart har været dyr. Det er der sikkert mange holdninger til. Men jeg vil ikke styre politiets økonomi i detaljer, og det siger sig selv, at offentlige institutioner altid skal bruge skatteydernes penge med omtanke. Herudover vil jeg henvise til ledelsen i Vestsjællands Politi,« siger nuværende justitsminister, Mattias Tesfaye, til Jyllands-Posten.