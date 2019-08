Forskrækkede borgere tilkaldte politiet, fordi de troede, at en kvinde var blevet kidnappet. I virkeligheden forholdt det sig helt anderledes.

Episoden udspillede sig i den jyske by Abild ved en blomstermark.

Her opdagede flere borgere, at en kvinde sad på bagsædet af en BMW med bind for øjnene, samtidig med at mand gik rundt om bilen med det, der lignede en pistol.

Derfor blev Syd- og Sønderjyllands Politi tilkaldt, skriver JyskeVestkysten.

Men i virkeligheden var det en helt anden og noget mere romantisk hændelse, der udspillede sig. Det var nemlig et frieri.

Ikke desto mindre troppede Syd- og Sønderjyllands Politi med to patruljer, en indsatsleder og en reaktionspulje, hvor de hurtigt konstaterede, hvad der foregik.

»Folk har jo kørt forbi stedet søndag aften og nok bemærket, at vi stillede talstærkt derude, men det var heldigvis helt harmløst. De havde endda filmet det hele, så vi fik hurtigt afklaret det hele. Men hvis folk har set en masse politi i Abild søndag aften - og naturligt undret sig over det - så er her forklaringen,« siger politikommissær Thomas Berg til JyskeVestkysten.

Den spøjse historie melder ikke noget om, hvorvidt episoden endte med en forlovelse mellem parret.