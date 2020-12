Rigspolitiet fik udtrykkeligt besked på at fortælle minkavlere uden for smittezonerne, at det var frivilligt, om de ville lukke soldater fra Forsvaret ind.

Det oplyser Fødevarestyrelsen til B.T. i et skriftligt svar.

Alligevel ringede politiet til minkavlerne og truede med, at myndighederne alligevel ville komme og aflive minkene, hvis pelsdyravlerne ikke ville lukke Forsvarets soldater ind for at begynde optælling af dyrene.

Det har Rigspolitiet siden hen beklaget. Men Rigspolitiet har aldrig forklaret, hvordan det kunne ske.

Rigspolitiet skulle orientere minkavlerne om, at det var frivilligt om de ville lukke myndigheder ind, når de ringede rundt. Fødevarechef Jakob Munkhøj, Fødevarestyrelsen

Hele Operation Mink blev sat i gang, efter statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde tirsdag 4. november udtalte, at »alle mink skal aflives.«

Samme aften gik departementschefen i Fødevareministeriet og chefer i Fødevarestyrelsen hastigt i gang med at udarbejde en plan.

Det sker i en mail-korrespondance med emneordet: 'STÆRKT HASTENDE: Information til minkavlere påkrævet straks og inden i morgen tidlig.'

Her skriver veterinærdirektør Hanne Larsen, at der skal oprettes en hotline - en telefonlinje.

'Det vil efter al sandsynligvis blive en opgave, som placeres i National Operativ Stab', skrev Hanne Larsen i de interne mails, som B.T. er i besiddelse af.

Fødevarestyrelsen mødtes derfor med Rigspolitiet på Antvorskov Kaserne 6. november.

Det blev aftalt, at politiets National Operativ Stab skulle oprette et call-center, som skulle ringe til minkavlere uden for smittezonerne.

»Her understregede Fødevarestyrelsen over for Rigspolitiet, at Rigspolitiet skulle orientere minkavlerne om, at det var frivilligt om de ville lukke myndigheder ind, når de ringede rundt,« siger fødevarechef Jakob Munkhøj fra Fødevarestyrelsen og uddyber:

Operation Mink blev sat i gang, efter et pressemøde afholdt af statsminister Mette Frederiksen, hvor hun sagde: »alle mink skal aflives.« Foto: Mads Nissen Vis mere Operation Mink blev sat i gang, efter et pressemøde afholdt af statsminister Mette Frederiksen, hvor hun sagde: »alle mink skal aflives.« Foto: Mads Nissen

»Efter 6. november havde Rigspolitiet og NOST ansvaret for at organisere opgaven med at kontakte minkavlerne.«

Politiet lavede det såkaldte 'actioncard', som siden hen er blevet en af minksagens største skandaler.

Minkavlerne blev spurgt, om myndighederne måtte komme ind og tælle mink, så minkejerne kunne få deres bonus for hurtig aflivning. Hvis en minkfarmer svarede nej, skulle politiet sige:

'Ved ”NEJ” fra ejer: Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel. Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?'

Jeg er målløs Kristian Hegaard, retsordfører, Radikale Venstre

Den formulering kunne af minkavlerne opfattes, som om politiet kunne tvangsaflive deres mink, udtaler Justitsministeriet i et notat om minksagen:

'Det kunne give minkavlere grund til at antage, at myndighederne kunne gennemtvinge aflivning af deres minkbesætninger,' fremgår det i Justitsministeriets notat.

Det var der som bekendt slet ikke lovhjemmel til.

Og nu står det klart, at Rigspolitiet udtrykkeligt havde fået at vide, at det var frivilligt for minkavlerne, om de ville lukke Forsvarets soldater ind.

»Jeg er målløs,« siger Radikale Venstres retsordfører, Kristian Hegaard.

»Det giver ingen mening for mig, hvordan man kan oversætte frivillighed til et ulovligt actioncard med trussel om tvang. Altså som i ingen overhovedet. Hvem har godkendt det? Jeg har derfor bedt Justitsministeren forklare, hvordan man kan have forvansket oplysningerne fra Fødevarestyrelsen,« siger han.

Et andet af regeringens støttepartier, Enhedslisten, kræver også svar.

»Det er jo virkelig svært at blive klog på, hvad der er op og ned i denne her sag. Derfor er det vanvittigt vigtigt, at politiets aggeren i denne her sag bliver en del af granskningskommissionen,« siger retsordfører Rosa Lund med henvisning til den undersøgelse af minksagen, som et flertal i Folketinget har taget initiativ til.

Politiets rolle i minksagen skal undersøges, siger Rosa Lund. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Politiets rolle i minksagen skal undersøges, siger Rosa Lund. Foto: Mads Claus Rasmussen

Rigspolitiet vil ikke svare på spørgsmålet om, hvorfor politiet ikke fulgte anvisningerne fra Fødevarestyrelsen.

»Da der lige nu pågår drøftelser af, om der skal udarbejdes en undersøgelse af forløbet, finder vi det rigtigst ikke at udtale os lige nu,« lyder det fra Rigspolitiet.

Justitsminister Nick Hækkerup afviser også at svare på spørgsmål på grund af undersøgelsen.

Folketingets partier diskuterer i disse dage, præcist hvad minkkommissionen skal undersøge.