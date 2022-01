Midt- og Vestsjællands Politi arbejder sammen med brandvæsenet på at udbedre skaden på et af de såkaldte watertubes, der beskytter Vikingeskibsmuseet i Roskilde fra vandmasserne.

Man har evakueret de borgere, som opholdt sig i området, men opfordrer nu til, at man ikke kommer for tæt på.

»'Katastrofeturisme' er et groft udtryk at bruge. Men folk er lidt for nysgerrige,« siger Lars Galasz fra Midt- og Vestsjællands Politi.



»Jeg kan godt forstå, at folk er nysgerrige, men de må meget gerne tænke sig om og holde afstand, så myndighederne har mulighed for at arbejde,« siger Lars Galasz desuden.

Han fortæller desuden, at der »ikke er panik«.

»Det ene watertube er punkteret, men man lægger altid to ud, så man har en ekstra sikkerhed. Det holder indtil nu, men man er i gang med at udbedre skaden,« siger Lars Galasz.

Skulle watertube nummer to også punktere eller blive beskadiget, vil det betyde, at bygninger vil stå under vand, forklarer han.

»Vi taler ikke om to meter høje flodbølger – så dramatisk vil det ikke være – men det er meget vand,« forklarer Lars Galasz.

Du kan se en video af de store, røde watertubes ved Vikingeskibsmuseet herover.