»Politiet skal beklage, at et mindre antal borgere fra Slesvig-Holsten ved en fejltagelse er blevet afvist.«

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi, som politiet har udsendt fredag aften.

Den tyske delstat har indtil videre været kategoriseret som en åben region, og dermed har politiet uden grund afvist borgerne fredag formiddag ved grænsen.

Først fra midnat mellem fredag og lørdag kategoriseres delstaten som en karantæneregion.

Efter midnat skal borgere fra Slesvig–Holsten enten have et anerkendelsesværdigt formål, som f.eks. at man skal arbejde, eller kunne fremvise en negativ covid–test, hvis de vil ind i Danmark.

Carlos Villaro Lassen, administrerende direktør Feriehusudlejernes Brancheforening, sagde tidligere i dag til Jydske Vestkysten, at han anså situationen som grotesk:

»Det står med store bogstaver, at indrejseforbuddet gælder fra fredag klokken 23.59. Vi fik det bekræftet her til morgen af politiet. Så bliver vi pludseligt kontaktet af nogle medlemmer, som oplever, at deres kunder fra Slesvig Holsten bliver afvist ved grænsen. Vi ringer til politiet igen og får igen bekræftet, at det først gælder fra klokken 23.59. Lidt efter ringer politiet så til os og siger, at nu er det lavet om,« siger han.