Nordjyllands Politi bad tidligere mandag offentligheden om hjælp til at finde en seks-årig. I en opdatering oplyser politiet, at den seks-årige nu er fundet.

Den seks-årige var ude og lege i området omkring Thulevej i Aalborg, hvor han bor med sine forældre, da han forsvandt.

Han er siden blevet fundet hos en kammerat, oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Her skriver de videre, at den seks-årige er hos sine forældre igen.