77-årige Bodil har været forsvundet siden juledag.

Nu beder Østjyllands Politi offentligheden om hjælp.

Politiet fik lørdag klokken 16.34 anmeldelsen om, at en 77-årig dement kvinde ved navn Bodil var gået fra plejehjemmet Skovvangen på Skovvangsvej i Aarhus N.

Hun var sidst set klokken 15.15 ved Veri Center på Frijsenborgvej i Risskov.

Siden lørdag har politiet søgt efter Bodil i omegnen af plejehjemmet og på diverse adresser og lokationer, hvor hun tidligere har boet eller har haft en form for tilknytning til. Der er både søgt med almindelige patruljer og hundepatruljer.

En borger skulle have set Bodil gå sammen med en mand ved Fiskerihavnsvej ved Havnens Fiskehus. Derfor har politiet i løbet af mandagen søgt med både og droner i området omkring Aarhus Havn.

Det har dog vist sig siden, at der ikke var hold i henvendelsen fra borgeren, og der er dermed ikke noget, der tyder på, at Bodil har været ved Aarhus Ø.

Derfor koncentrerer Østjyllands Politi nu eftersøgningen omkring Vejlby-/Risskov-området, hvor det på nuværende tidspunkt er mest sandsynligt, at Bodil befinder sig.

Politiet opfordrer borgere, der bor i området, til at tjekke udehuse og skure.

Bodil kan dog også have søgt mod Risskov Haveforening ved Asylvej. Derfor opfordrer politiet også ejere af kolonihaverne til at køre et smut forbi og tjekke, om Bodil skulle have søgt ly i et af kolonihavehusene eller et skur.

Bodil beskrives som:

77 år gammel, men ser yngre ud

165-170 centimeter høj

Almindelig af bygning

Har gråt/mørkt hår, der er sat op i en hestehale

Bærer normalt briller, men har dem ikke med sig og ser derfor ikke så godt

Er iført en blå, kort dynejakke, sorte, stramme bukser og sorte støvler

Har problemer med hoften, hvorfor hun hælder lidt mod højre, når hun går

Lider af demens

Hvis du har set Bodil, eller har oplysninger om, hvor hun kan befinde sig, så ring til Østjyllands Politi på telefon 114.