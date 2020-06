I de seneste uger har betjente banket på døre hos et ukendt antal mandlige borgere i stationsbyen Borup, hvor Emilie Meng blev fundet tilbage i december 2016.

Politiet beder mændene om at afgive dna-prøver i forbindelse med den videre efterforskning af det uopklarede mord. Det skriver Sjællandske Medier.

Fungerende politidirektør for Sydsjællands- og Lollands-Falsters Politi, Lars Harvest, bekræfter over for Dagbladet Køge, at patruljer har været forbi flere mandlige borgere, som bor i nærheden af Regnemarksbakke, hvor Emilie Meng blev fundet.

»Det er rigtigt, at vi er i området og har været det i nogle dage og efterforsker sagen fortsat. Som et led i den efterforskningen tager vi også dna i ny og næ. Så det kan jeg bekræfte.«

Politiet tager ikke dna-prøver af alle mænd i området, men Lars Harvest kan ikke uddybe på hvilket grundlag, man tager prøverne hos udvalgte mønd.

Ifølge Sjællandske Medier har politiets besøg vakt bekymring i lokalområdet, hvilket blev italesat i byens Facebook-gruppe.

»Hej alle. Er der andre der i dag, eller før har haft besøg af politiet ift. spørgsmål/indhentning af dna-spor vedr. Emilie Meng sagen? De har været på vores vej i dag, kørte helt op i vores indkørsel - jeg går hjemme på barsel og min kæreste havde bilen - så gik ud til døren men de kørte igen. De gik dog ind til naboen, Syntes det virker lidt underligt det hele, så vil bare spørge om andre har oplevet dem komme på besøg, da de siger de skal indhente DNA, og rundt til mange husstande?,« skriver hun.