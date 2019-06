En betjent i Københavns Politi er under mistanke for at have udsat en kollega for et hundebid, viser aktindsigt fra Rigspolitiet

En ung hundefører fra Københavns Politis hundesektion blev i 2018 bidt af en tjenestehund i forbindelse med en øvelse. Sagen betragtes som meget alvorlig, da der måske er tale om fysisk afstraffelse af den unge hundefører.

Episoden blev anmeldt som en arbejdsskade, og nu viser det sig, at Københavns Politi fandt episoden så alvorlig, at de anmeldte den til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

Der viser dokumenter fra Rigspolitiet, som A4 Arbejdsmiljø har fået indsigt i.

Ifølge A4 Arbejdsmiljøs kilder er sagen blev anmeldt som følge af, at en ledende medarbejder angiveligt skulle have udsat den unge hundefører for en fysisk afstraffelse i form af et overlagt hundebid.

I dokumenterne fremgår det, at DUP afsluttede efterforskningen den 29. marts 2019, og at Statsadvokaten i København nu skal tage stilling til, om sagen skal have retlige konsekvenser for en betjent i Københavns Politis hundesektion.

Den unge hundefører havde angiveligt sagt en sjov bemærkning til sin ledende kollega i forbindelse med en ordre, han fik fra vedkommende.

Ifølge juraprofessor i politiret og retshistorie ved Københavns Politi Henrik Stevnsborg er anmeldelsen udtryk for, at Københavns Politi tager sagen meget alvorligt.

- Københavns Politi og Rigspolitiet har interesse i, at der bliver ryddet op, hvis der foregår noget ureglementeret. Det er vigtigt, at befolkningen har tillid til politiet, og når politiet laver noget lort og det hænder jo skal der ryddes op. Det skal have nogle konsekvenser for dem, der har begået fejl, og dem, det er gået ud over, skal have en eller anden form for oprejsning, siger Henrik Stevnsborg.

Arbejdsmiljørepræsentant og hundefører i sektionen, Claus Nørgaard, har ingen kommentarer til sagen, men han erkender, at tonen i sektionen ofte kan være hård og kontant.

- Der er af og til en hård jargon, men vi er ude på mange krævende opgaver, og jargonen er vores ventil i en arbejdsmæssig rå hverdag, forklarer Claus Nørgaard.

Overlæge Jane Frølund fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital kunne i februar til A4 Arbejdsmiljø fortælle, at flere medarbejdere i Københavns Politis hundesektion har været henvist til hende på grund af hårdt, psykisk arbejdsmiljø i sektionen.

Københavns Politis øverste ledelse bekræftede ved samme lejlighed, at hundebidssagen er blevet anmeldt som arbejdsskade. De genkender ikke billedet af, at tjenestehunden bed efter ordre fra dens ejer.

- Vi tager alle henvendelser seriøst og vil nu undersøge den pågældende sag til bunds. Vi ser på sagen med stor alvor, lød det dengang fra Rikke Laulund, stabschef i Københavns Politi.

Arbejdsmiljøet i Københavns Politis hundesektion har været dårlig på grund af mobning og intimiderende adfærd kollegaer imellem. To ledende medarbejdere er blevet idømt disciplinære bøder, og afdelingen fik i 2016 et påbud af Arbejdstilsynet.

Den intimiderende adfærd skyldtes en anonym klage om kritisable arbejdsmetoder med tjenestehunde. En gruppe medarbejdere i politienheden indsendte i 2014 en anonym klage til Københavns Politis øverste ledelse, hvor de beklagede sig over, at ledende medarbejdere angiveligt skulle have pålagt dem at bruge stødhalsbånd til deres hunde