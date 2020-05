'Hold øje med irske håndværkere.'

Sådan lyder advarslen fra Østjyllands Politi i mandagens døgnrapport.

Flere borgere i Østjylland fik i weekenden uventet besøg af nogle irske håndværkere, som kom med et umiddelbart godt tilbud.

Mændene tilbød at rense folks tag eller fliser til en meget lav pris.

Men Østjyllands Politi har tidligere år fået flere henvendelser om samme flok håndværkere, som kun har fået dårlige anbefalinger med på vejen.

Håndværkerne udfører typisk et ringe stykke arbejde og forlanger efterfølgende flere penge end oprindeligt aftalt.

Østjyllands Politi opfordrer derfor folk til at takke nej til tilbuddene, da der er stor risiko for at blive snydt.

I weekenden var det flere steder i Randers, Aarhus og på Djursland, som stod for skud.

Politiet råder folk til fortsat at være opmærksom på de omrejsende håndværkere – de plejer nemlig at være i området i noget tid.

Hvis man oplever, at mændene bliver truende eller ubehagelige, kan man kontakte politiet på telefon 114.