Han var med i forreste linje som betjent, da Pusher Street blev midlertidig lukket i 2004.

Og nu står han så i situationen igen. Denne gang har han en advarsel med.

Ole Sønder er siden dengang blevet formand for Københavns Politiforening, så han skal ikke selv på gaden nu.

Men det skal kollegerne.

Politiet står overfor opgaven om at rydde Pusher Street på Christiania. Nu advarer de politikerne om at lave en for hurtig løsning. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Der skal være en plan A, B, C og D. Så jeg vil opfordre til, at man får lagt en ordentlig plan, og at der ikke bare kommer en eller anden pseudoløsning fra politikernes side, fordi de gerne vil vise handlekraft,« siger han.

Han kan godt være lidt bange for hastværk på Christiania.

»Det ville være en pseudoløsning, hvis man beslutter sig for at rydde Pusher Street i for eksempel næste uge. Det er en fordel at tage den tid, som det tager at lave en ordentlig plan og inddrage alle interessenter. Det er mine kolleger, der kommer til at betale prisen for at blive sendt i Pusher Street for tidligt,« siger formanden.

Christianitterne vil have lukket Pusher Street, og justitsminister Peter Hummelgaard (S) vil som en af utallige på posten også gøre det én gang for alle.

Balladen på Christiania er blusset op, efter at christianitterne selv for nylig kortvarigt lukkede Pusher Street. Og for nylig blev en mand så dræbt på Christiania.

Ole Sønder er formand for Københavns Politiforening. Han var selv med til at rydde Pusher Street i 2004, og nu advarer han om at gentage fejlene fra dengang. Foto: Politiforbundet.

Tilbage i 2004 ville politikerne også lukke Pusher Street.

Dengang var Ole Sønder en af de betjente, der skulle effektuere beslutningen.

»Jeg var selv derude i marts 2004, hvor vi blandt andet blev overdænget med kasteskyts og verbale overfald under rydningen. For os er man nødt til at have en samlet plan. Specielt for hvad der skal ske, når Pusher Street er ryddet,« siger Ole Sønder og fortsætter.

»Det havde man ikke i 2004, og det gik jo ikke så godt.«

Formandens fokus ligger ét bestemt sted.

»Min interesse ligger jo først og fremmest i sikkerheden for mine kolleger både før, under og efter en rydning. Det er vigtigt, at der er et tilstrækkeligt efterværn, så kollegerne kan få hjælp, når det hele skal bearbejdes,« siger han.

Blandt betjentene er samtaleemnet ofte tiden efter rydningen.

»Det, betjentene taler om, er, hvad det er for nogle politiopgaver, vi ikke skal løse, mens vi er på Christiania. Hvad skal der ske med sagsbunkerne, mens vi er derude?,« siger han.

Og netop tiden efter rydningen skal have ekstra fokus, mener Sønder:

»Hvis politiet skal være derude hver dag mellem otte og 16, hvad så med resten af døgnets timer? Der er så også blevet talt om en nærpolitistation, der kan have åbent 15 timer om ugen. Men hvad så med resten af tiden? Og jeg tror ikke nødvendigvis, at den nærstation får lov til at være i fred.«

Onsdag holder justitsministeren, Peter Hummelgaard, pressemøde om nye tiltag i kampen mod den organiserede kriminalitet på Pusher Street.