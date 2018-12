Hold øje med ensfarvede varebiler uden reklamer, logoer og mærkater på siden samt østeuropæiske nummerplader.

Sådan lyder opfordringen til borgerne fra Fyns Politi, der er i disse dage oplever en decideret indbrudsbølge, hvor både private boliger og virksomheder er hårdt ramt.

Ifølge politiet er der tale om flere omrejsende kriminelle grupperinger fra Østeuropa.

Alene den forgangne weekend har politiet fra fredag til søndag registreret 62 indbrud. Det er mere end en fordobling af, hvad politiet plejer at opleve på en weekend, skriver Fyens.dk.

Julen plejer at være højsæson for indbrud. Foto: Erik Refner Vis mere Julen plejer at være højsæson for indbrud. Foto: Erik Refner

»Vi har et helt klart billede af fremgangsmåde og valg af tyvekoster, når der er tale om omrejsende kriminelle grupperinger,« siger Finn Wegner, der er leder af den særlige indbrudsgruppe i Fyns Politi.

I sidste uge havde politihjemmeværnet og Fyns Politi aktioner hver dag langs motorvejen, hvor især varebiler på udenlandske nummerplader blev standset.

Den indsats har efter politiets opfattelse stoppet eller delvist stoppet indbrud på Vestfyn.

Indbrudstyvene skulle ifølge politiet være meget professionelle. Det vil sige, at de har stor erfaring med at bryde ind i folks hjem.

»De er trænet i det og ved, hvad de gør. Det er påfaldende, at ingen har set eller hørt noget trods det, at der er knust ruder,« siger Finn Wegner.

Politiet vil meget gerne høre fra borgere, der ser personer overnatte på steder, som er atypiske. Det kan f.eks. være ved supermarkeder eller tankstationer.

Det kan måske hjælpe til at finde frem til de kriminelle bander.

Du kan kontakte Fyns Politi på telefon 114.