En ung mand fra Aarhus kom galt af sted, da han i weekenden blev snydt for sin bil og 60.000 kr.

Manden, som er 28 år, havde nemlig haft sin bil til salg på Den Blå Avis, og to potentielle købere havde hurtigt meldt sig på banen.

Onsdag mødte to mænd således op på den 28-åriges adresse i centrum af Aarhus for at tage et kig på bilen.

Mændene tog en prøvetur i bilen, som ejeren havde prissat. 60.000 kroner skulle de af med, og det var umiddelbart helt fint med de to mænd.

De viste hurtigt en kvittering på deres telefon, der ifølge Østjyllands Politi viste en overførsel på netop 60.000 kr. Købet var altså gået igennem - troede den 28-årige.

Dog viste det sig senere, at pengene slet ikke var overført, og de to mænd var altså lykkedes med at stjæle bilen i et udspekuleret fupnummer med en falsk kvittering.

Samme aften anmeldte den 28-årige sagen til politiet, som nu efterlyser to mænd, som beskrives som afrikanske af udseende og mellem 25-30 år.

Den ene gerningsmand er 185-190 centimeter høj og var iført sort dynejakke, comwboybukser og sorte sko. Den anden er 190-195 centimeter høj.

Begge beskrives som spinkle af bygning med kort, sort hår og brun hud.

I forbindelse med anmeldelsen går Østjyllands Politi nu ud med en advarsel. For tilfældet med bilen er langt fra enestående.

Ifølge politiet er der nemlig flere sager for tiden, hvor falske købere fremviser falske kvitteringer og smutter afsted med en stjålen vare fra en uvidende sælger.

Politiet råder derfor folk til altid at sikre sig, at pengene for et køb reelt er gået ind på kontoen, inden man udleverer sin pakke til en køber.