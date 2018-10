Der er sket et læk på en gasledning i Dragør på Amager ud for Dragør Skole Nord.

Beboere på Køjevænget bedes derfor lukke vinduer og forblive indendøre, oplyser Københavns Politi på twitter.

For forældre, der skal hente børn på skolen, så kan man gøre det via indkørsel ad Hartkornsvej via Ndr. Dragørvej.

Opdateres....