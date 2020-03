Hos politiet er der bekymring over at godt weekendvejr får folk til at overtræde forsamlingsforbud.

Ifølge rigspolitichef Thorkild Fogde har politiet endnu ikke givet nogen bøder for overtrædelse af forsamlingsforbuddet.

Men den første bøde kan snart falde, hvis danskerne bliver ved med at stimle sig sammen. Det siger han ved et pressemøde fredag eftermiddag.

- Nu er indkørings- og tilvænningsperioden overstået. Nu vil loven blive håndhævet. Det betyder ikke, at politiet ikke vil være i dialog med folk.

- Men det betyder, at vi vil give bøder for at få loven overholdt, siger Thorkild Fogde.

Forsamlingsforbuddet betyder konkret, at forsamlinger over ti personer ikke er tilladt. Det blev indført af regeringen tirsdag.

Over de seneste par dage har flere borgere benyttet det gode vejr til at mødes udendørs. Derfor bekymrer det politiet, at weekenden sandsynligvis byder på mere solskin.

- Vi har en solskinsweekend i vente, og jeg skal være ærlig at sige, at det bekymrer os. Vi er nødt til at holde afstand derude. Samfundet investerer ikke milliarder af kroner i at dæmpe smittet for at se forsamlingsforbuddet blive overtrådt.

- Jeg har talt alvorligt i dag, fordi det bare ikke er i orden, at forsamlingsforbuddet bliver overtrådt, når vi forsøger at dæmpe smitten, siger Thorkild Fogde.

/ritzau/