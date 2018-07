En viral dansetrend er nået til Danmark, og nu fraråder politiet, at man giver sig i kast med fænomenet.

På sociale medier ligger der videoer i tusindtal, hvor unge mennesker danser til sangen 'In my feelings' af rapperen Drake, imens de hopper ud af en bil, der stadig kører.

Dansen har fået hashtagget, #inmyfeelingschallenge, og er blevet til en såkaldt challenge - udfordring - som man bryster sig af at have klaret på sociale medier som Facebook, Instagram og Snapchat.

I flere lande - herunder USA, Egypten og Spanien - er myndighederne begyndt advare mod dansen, som de mener potentielt kan være farlig. I de Forenede Arabiske Emirater er tre personer beordret anholdt for at have danset til det virale hit.

Ifølge TV 2 er trenden nu også kommet til Danmark. På Snapchat har tv-stationen fundet 10 danske videoer, som alle refererer til #inmyfeelingschallenge.

Over for TV 2 fraråder politiet fænomenet, men ingen af de 12 danske politikredse kender endnu til konkrete danske sager.

I udlandet har en lang række kendte personer allerede lavet dansen og sendt udfordingen videre via deres sociale medieprofiler. Herunder er det skuespillerne Chachi Gonzales, Liza Koshy, der får lyst danse, imens bilen stadig ruiller.

don't try this at home kids...



try it in a parking lot. #inmyfeelingschallenge #theshiggydance pic.twitter.com/4SIZ2Yda3r — Liza Koshy (@lizakoshy) 15. juli 2018