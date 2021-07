En mail, du skal passe på, er lige nu i omløb.

Mailen påstår, at afsenderen har fået fingre i nøgenbilleder af dig, og at vedkommende kommer til at lække de her fotos, hvis ikke du giver personen penge.

Men lad lige være med det, lyder meldingen fra politiet ifølge Dagbladet Holstebro-Struer.

Det er på denne egn, at mailen florerer.

»Det er vores opfattelse, at det p.t. er en mail, der breder sig ret meget,« fortæller Allan Laustsen fra politiet i Holstebro.

De har fået flere henvendelser fra folk, der har modtaget afpresningsmailen, og selvom de ikke har registreret nogen henvendelser om folk, der skulle have betalt, er beskeden alligevel klar.

»Slet mailen med det samme.«

Det er nemlig ikke dine nøgenbilleder, som afsenderen er kommet i besiddelse af, selvom du skulle have taget nogle i årenes løb.