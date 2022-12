Lyt til artiklen

Torsdag er det igen lovligt at købe fyrværkeri fra godkendte salgssteder over hele landet.

Det får samtidig Rigspolitiet til at komme med en advarsel.

For hvor lovligt fyrværkeri ifølge politiet sjældent giver anledning til større problemer, så længe det bruges med fornuft, er historien en helt anden, når det kommer til ulovligt fyrværkeri.

Hvert år oplever politiet desværre en del eksempler på ulovligt fyrværkeri, som ikke blot er strafbart at være besiddelse af, sælge og købe.

Ofte er det også utroligt farligt.

»Ulovligt fyrværkeri er meget farligt, og vi har tidligere set en del grimme eksempler på dette,« siger politiassistent ved Rigspolitiets Koncernkommunikation, Christian Berthelsen, i en pressemeddelelse.

»Fra torsdag er det lovligt at købe fyrværkeri fra godkendte salgssteder i Danmark, og mit råd er helt klart, at man holder sig til udelukkende at købe fyrværkeri fra disse steder. Køb aldrig fyrværkeri i udlandet, og køb aldrig fyrværkeri fra ikke godkendte salgssteder – det er ulovligt,« fortsætter han.

Politiet har siden midten af oktober beslaglagt ulovligt fyrværkeri med en samlet mængde krudt på lidt over 179 kilo. Blandt andet er kanonslag og krysantemumbomber blevet beslaglagt.

Fem gode råd 1. Brug altid beskyttelsesbriller

2. Brug kun lovligt, godkendt fyrværkeri og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri

3. Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden

4. Hold sikkerhedsafstand og læn dig aldring ind over tændt fyrværkeri

5. Gå aldrig tilbage til en fuser Kilde: Sikkerhedsstyrelsen

Du kan kende lovligt fyrværkeri på, at det altid er CE-mærket, og politiet opfordrer danskere til at henvende sig, hvis har de har viden om, at nogen har købt eller handler med ulovligt fyrværkeri.



Fra den 15. december er det tilladt at købe lovligt fyrværkeri, men det må kun affyres i perioden 27. december til og med den 1. januar.