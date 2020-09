1116,11 kroner.

Sådan lyder det eksakte beløb, som du nu skal indprente i dit hoved og huske.

Det er nemlig beløbet i en fup-sms, der lige nu er i omløb og som ender med at koste dig dine kontooplysninger, hvis du ikke tænker dig om.

Det advarer Syd- og Sønderjyllands Politi om på Twitter.

I sms-beskeden, der skal foregive at være fra 'DanskeDk', står der, at du har betalt en regning to gange, og at du derfor skal have en refusion.

Refusionen på de 1116,11 kroner kan du få ved at klikke på et link, men Syd- og Sønderjyllands Politi skriver, at der bestemt ikke er nogen penge at hente ved at trykke.

I stedet risikerer du at få franarret dine kontooplysninger.

Derfor anbefaler Syd- og Sønderjyllands Politi, at man sletter beskeden, hvis eller når man modtager den.