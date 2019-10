TMandag prøvede en person at betale med en falsk 100 USD-seddel i en butik i Esbjerg, og det har fået politiet til at udsende en advarsel.

Sydjyllands Politi skriver på Twitter, at man skal være opmærksom på falske pengesedler, og man skal ikke tage i mod dem, hvis man er i tvivl, om de er ægte eller ej.

Ole Lohmann, der er vagtchef ved Sydjyllands Politi, siger, at der er en bestemt grund til deres advarsel.

»Ekspedienten ser, at personen har flere falske sedler i sin pung, og vi har derfor en idé om, at personen kunne finde på at betale med en falsk pengeseddel igen,« siger han til B.T.

Butik i Esbjerg har modtaget falsk 100 USD-seddel og bemærkede, at vedkommende person havde flere. Vær opmærksom og modtag ikke, hvis du er i tvivl. I aktuelle tilfælde er sedlen bla. forsynet med kinesisk tegn. Vagtchefen. #politidk pic.twitter.com/0ZqyYU1YBF — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) September 30, 2019

Politiet skriver, at man blandt andet kan kende de falske sedler på, at der kinesiske tegn på dem.

Ole Lohmann fortæller, at man endnu ikke har udsendt en efterlysning af gerningsmanden, der betalte med den falske 100 USD-seddel.

»Vi skal lige se nogle videoovervågninger igennem, før vi efterlyser personen. Det kan være, at videomaterialet kan afsløre ham,« siger han.

Meddelelsen på Twitter er en generel advarsel til både borgere og butikker.