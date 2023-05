Tænk dig om en ekstra gang, før du skruer op for musikken i parken eller ved havnefronten.

For du risikerer at få en bøde, hvis du spiller for højt, lyder det nu fra Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Samtidig kan dit musikanlæg blive beslaglagt.

Advarslen kommer i anledningen af sommerens indtog, hvor politiet erfarer, at flere spiller høj musik på offentlige steder i de sene aften- og nattetimer.

»Men det jo ikke alle, der deler din musiksmag og ønsker at være en del af din fest,« siger ledende politiinspektør og chef for beredskabet i Københavns Politi Peter Dahl.

»Derfor vil vores patruljer også denne sommer holde øje med, at festerne ikke stikker af i byens grønne områder, så alle kan holde ud at være her.«

Politiet specificerer ikke, hvor højt man rent faktisk må spille, men siger i stedet, at det handler om 'sund fornuft':

»Er du i tvivl, om du spiller for højt, så gør du det nok. Så skru ned, og vis hensyn, så vi alle kan være i byen – både dem, der vil have en sjov og sen aften, og dem, som skal tidligt op på arbejde dagen efter,« siger politiinspektøren.