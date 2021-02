Det virker måske fristende at bevæge sig ud på de tilfrosne søer for at skøjte, kælke eller bare gå en tur med en du holder af.

Men lad vær! – Lyder det fra Nordjællands Politi.

»Isen er lumsk, og vi opfordrer folk til at respektere restriktionerne. Det kan være livsfarligt,« siger vagtchef ved Nordsjællands Politi, Christian Kobbernagel.

Særligt i Nordsjælland er der mange søer, og på langt størstedelen må man slet ikke færdes. Selvom isen ser tyk og fin ud, så er den altså ikke nødvendigvis sikker at bevæge sig ud på. De er simpelthen ikke bæredygtige.

Politiet frygter at folk bryder igennem og ikke kan komme op.

»Med de vandtemperaturer vi har nu, kan man dø af det. Vi er skide bange for at folk ryger igennem.«

Nordsjællands Politi har heldigvis ikke haft nogle alvorlige anmeldelser endnu. Men lørdag brød en person igennem Arresø, men formåede heldigvis selv at komme op.

Men det er ikke nødvendigvis sikkert, det går sådan for alle.

»Vores patruljer ser mange familier med barnevogne og små børn på kælk ude på Søerne. Måske kan man hjælpe sig selv op, når man er voksen, men hvis man er et lille barn i en flyverdragt, er det altså ikke sikkert, man kan redde sig selv. Det kan ende tragisk,« siger Christian Kobbernagel.

Man må ikke gå ud på isen, med mindre der er et klart og tydeligt skilt, hvor det fremgår. Hvis der ikke er noget skilt, må man IKKE gå ud på isen.