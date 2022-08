Lyt til artiklen

Det er ikke kun solcremen, du skal huske at have styr på, når solen skinner på højtryk.

Før du går ud i solen, kan det også være en god idé at kigge rundt i dit hjem og se, om du har for eksempel spejle eller briller med styrke liggende et sted, hvor solen kan skinne direkte på dem.

Sådan lyder advarslen nu fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Advarslen fra politiet kommer efter en brand i en lejlighed på Axeltorv i Nakskov onsdag eftermiddag, der efter alt at dømme blev startet af et spejl. Det skriver TV2 Øst.

Det er jo ikke noget, man normalt tænker over, men specielt lige for tiden, hvor der er ekstra varmt, og hvor solen har særlig styrke, er det en god idé ikke at lade for eksempel spejle, forstørrelsesglas eller briller med styrke ligge, hvor solen kan skinne, skriver politiet i deres døgnrapport, hvor de omtaler branden i lejligheden i Nakskov.

Brandinspektør Henrik Brøndbjerg Christensen, der havde ansvar for slukningsarbejdet, siger til TV 2 Øst, at det er meget sjældent, at en brand opstår på denne måde.

»Med den helt rigtige placering, og en lysstråle, der lyser i den helt rigtige retning, så kan det her ske – og også mere alvorlige ting. Og selvom det ikke endte med et stort bål her, så er det altså alvorligt nok,« siger han.

Der var ingen hjemme i lejligheden i Nakskov, da branden opstod og ingen kom til skade. Lejligheden fik dog både røg- og lugtskader i forbindelse med branden.