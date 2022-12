Lyt til artiklen

Selvom vandet på søer og damme er isbelagte, så advarer politiet nu om at forsøge at bevæge sig ud på den.

Sydøstjyllands Politi har på Twitter været ude med en advarsel, hvor de fraråder folk at forsøge at bevæge sig ud på isen.

'Lad være med at tage chancen og gå ud på isen for lige at tjekke, om den kan bære dig. Vi kan godt afsløre: Det kan den formentlig ikke,' lyder det altså fra politiet, der også opfordrer til at holde børn og hunde på land.

Er man i tvivl, om isen er tyk nok, kan man holde øje med kommunernes hjemmesider.

I Solihull i England er fire børn netop døde på tragisk vis, efter de faldt gennem isen.

De legede på isen, da den enes fod gik gennem isen.

Da de resterende tre børn forsøgte at hjælpe med at få foden op, faldt de alle gennem isen.

Efter reddere fik dem op af søen, blev børnene kørt på hospitalet. Her døde de alle kort efter af hjertestop.