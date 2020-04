Samfundet kører lige nu i et lavt tempo på grund af coronakrisen.

Men det er et tempo, som mange af de danske billister ikke har valgt at tage til sig.

I hele landet er der nemlig meldinger om markant flere og store fartovertrædelser efter at landet lukkede ned.

Antallet af vanvidsbillister er endda steget markant. Det skriver politiet i et facebook-opslag.

De mange fotovogne og stærekasser, som er placeret landet over, har siden 16 marts 2020 blitzet cirka 13.500 fartsyndere.

Af dem er der omkring 1.500, som står til at få et klip i kørekortet, og cirka 250 af de fartglade danskere vil få frakendt deres kørekort.

På Mors blev en af de værste fartsyndere fanget, da han hamrede speedometeret op på 229 km/t i en 70 km zone.

En anden blev målt til hele 239 km/t på Køge Bugt Motorvejen.

Tal fra Vejrdirektoratet viser, at markant flere kører for hurtigt i de større byer end før, at coronavirusen kom til:

Andelen af billister, som kører for stærkt, når de passerer en fartkontrol, er næsten fordoblet sammenlignet med før, at Danmark lukkede ned.

Desuden er antallet af vanvidsbillister firedoblet.

Politiet opfordrer folk til at 'overholde hastighedsgrænserne og vise samfundssind - også i trafikken'.