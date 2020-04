»Det er ikke en mail fra os.«

Mange kyniske svindlere forsøger i disse corona-tider at lokke danskerne til at trykke på diverse links, og nu advarer politiet mod en ny specifik mail, der er i omløb.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

'Oplysning: Der er en mail i omløb 'Om coronavirus/COVID-19', hvor afsender fremgår som værende politiet. Dette er ikke en mail udsendt fra os. Til orientering,' skriver de.

Sådan ser den falske mail ud, der forsøger at få folk til at klinke på linket nederst.

I mailen bliver det beskrevet, hvad Sundhedsstyrelsens strategi er, hvor der lægges op til, at man læser mere om myndighedernes nye tiltag i kampen mod coronavirus.

Alt man skal gøre er at klikke på linket. Men der er altså tale om en falsk mail.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan et hav af svindlere via mail, sms og sågar opkald forsøger at snyde danske borgere til at trykke på links og dele personlige oplysninger.

Advarslerne om svindelforsøg er også kommet ind i massevis igennem appen 'Mit Digitale Selvforsvar', som drives i et samarbejde mellem Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden.