I løbet af onsdagen stillede lokalpolitiet i Silkeborg sig op ved tre af byens skoler.

Her holdt betjentene øje med særligt én ting hos alle de børn, som kom cyklende:

Havde de cykellygter på?

Det var der en god sjat der havde, men i alt kunne politiet også stoppe 31 børn, der ikke havde lys på cyklen.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Og det er for mange, oplyser politiet til mediet.

Derfor kommer man nu med en opfordring til forældrene.

»Én er en for meget, og derfor kommer vi også med denne opfordring til forældrene om at få tjekket op på deres børns cykellygter og få sat nogle på, hvis der mangler,« fortæller Flemming Just, der er politiassistent hos Lokalpolitiet i Silkeborg.

Kontrollen blev foretaget mellem klokken 07.30 og klokken 08.15 ved Vestre Skole, Sølystskolen og Kornmod Realskole.