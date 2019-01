Politiet advarer nu danske bilister mod farligt vejr. Det skyldes, at DMI varsler tæt tåge med lav sigtbarhed helt frem til søndag formiddag i hele Jylland og Fyn.

I første omgang er det Østjyllands Politi, som har udsendt varsel på Twitter, men DMI varsler tæt tåge over hele Jylland og Fyn, så det er en god ide at køre særligt forsigtigt i hele området.

Politiet opfordrer trafikanterne til at holde afstand, tænde lygterne og tilpasse hastigheden efter forholdene, da netop den tætte tåge og den dermed meget lave sigtbarhed øger risikoen for uheld.

Sigtbarheden kan være under 100 meter, advarer Østjyllands Politi.

DMI har udsendt et varsel, som dækker hele Jylland og Fyn.

'Fyn, Østjylland, Midt- og Vestjylland, Sønderjylland, Billund, Vendsyssel, Himmerland, Storaalborg, Jammerbugt, Esbjerg, Varde og Vejen. Der er risiko for tæt tåge eller rimtåge med sigtbarhed under 100m. Tæt tåge eller rimtåge kan forårsage en forøget risiko for trafikuheld. Kør forsigtigt, og vær opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt,' skriver DMI på deres hjemmeside.

Nedenfor ses Politiets advarsel.